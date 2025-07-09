Dembélé, clubs espagnols… Les chiffres clés avant PSG / Real

Ce mercredi soir (21 heures, DAZN), le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs, le PSG affronte le Real Madrid à ce stade de la compétition. Les Parisiens tenteront de s’offrir les Madrilènes et de se qualifier pour la finale de la compétition pour y défier Chelsea, vainqueur de Fluminense hier dans l’autre demi-finale (2-0), dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN). Pour cela, le PSG pourra compter sur sa solidité défensive, lui qui reste sur six clean sheets sur ses sept derniers matches. Les Rouge & Bleu n’avaient pas fait mieux sur une même saison depuis 2010-2011 et sept matches sans le moindre but encaissé, indique Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale.

Une possible victoire record pour le PSG

Le PSG va affronter le Real Madrid pour la 13e fois de son histoire en match officiel pour un bilan de quatre victoires, trois nuls et cinq défaites. Le club madrilène qui est la troisième équipe européenne contre qui le PSG a le plus joué derrière le FC Barcelone et le Bayern Munich (15 fois). Ce sera la 44e rencontre officielle du champion d’Europe contre des clubs espagnols pour un bilan de 19 victoires, 9 nuls et 15 défaites. En cas de succès ce soir, le PSG s’offrirait sa saison la plus victorieuse avec 48 victoires. Avec son succès contre le Bayern, il avait égalé le record établi lors de la saison 2015-2016 (47). Cette saison est aussi historique en termes de buts marqués. Les Parisiens ont fait trembler les filets à 164 reprises lors de cet exercice 2024-2025. Il n’a fait qu’une seule fois mieux, 171 buts en 2017-2018). Enfin, auteur de son 34e but de la saison contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé est devenu le cinquième buteur le plus prolifique sur une saison avec le PSG. Il est devancé par Carlos Bianchi (39 buts en 1977-1978), Zlatan Ibrahimovic (35 buts en 2012-2013, 41 buts en 2013-2014 et 50 buts en 2015-2016), Edinson Cavani (49 buts en 2016-2017 et 40 buts en 2017-2018) et Kylian Mbappé (39 buts en 2018-2019 et en 2021-2022, 42 buts en 2020-2021, 41 buts en 2022-2023 et 44 buts en 2023-2024).