PSG / Real Madrid – Annoncez votre pronostic

Pour tenter de rejoindre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG devra éliminer le Real Madrid ce mercredi soir en demi-finale.

Après s’être défait du Bayern Munich en quart de finale, le PSG retrouve un autre gros morceau européen en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid. Pour la première fois depuis son départ des Rouge & Bleu, Kylian Mbappé va jouer contre son ancienne équipe. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Le coach espagnol sera privé de Willian Pacho et Lucas Hernandez, qui ont été expulsés contre le Bayern et qui ont été sanctionnés de deux matches de suspension ferme, ainsi que Presnel Kimpembe, toujours gêné après avoir reçu un coup à l’entraînement la semaine dernière.

Face aux Madrilènes, l’entraîneur du PSG devrait aligner son équipe type, à l’exception de Lucas Beraldo qui prendrait la place de Willian Pacho. De retour de blessure contre l’Inter Miami, Ousmane Dembélé devrait retrouver une place de titulaire ce mercredi soir. À moins de deux heures du début de ce choc, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le Real Madrid ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le PSG a battu le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs (2-0). Un bon résultat annoncé ici par dva. Bravo à lui !