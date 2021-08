Dembélé : “L’arrivée de Messi, un plus pour la Ligue 1”

Cet été, le PSG a frappé un très grand coup en recrutant – libre de tout contrat – Lionel Messi. L’arrivée de l’international argentin dans le championnat de France ravi tout le monde. Les supporters parisiens et du monde entier pourront observer Lionel Messi sur les pelouses de Ligue 1 dès le week-end prochain avec le match entre Reims et le PSG pour le compte de la quatrième journée. Interrogé sur la venue de La Pulga en France, Moussa Dembélé – l’attaquant lyonnais – estime que c’est une bonne chose pour le championnat mais sans plus pour lui.

“C’est une bonne chose, un plus pour la Ligue 1. C’est un joueur qui a fait énormément de choses dans le football, je le respecte, mais ça reste un adversaire”, lance le titi parisien dans une interview accordée à Foot Mercato et Foot.fr.