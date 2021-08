François Letexier au sifflet pour Reims / PSG

Le match entre Reims et le PSG dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1 sera scruté dans le monde entier. En effet, selon toute vraisemblance, Lionel Messi devrait jouer son tout premier match sous le maillot du PSG au stade Auguste Delaune (dimanche, 20h45, Amazon Prime). Une rencontre qui sera arbitrée par François Letexier. L’homme en noir sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Benjamin Lepaysant officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Benoît Bastien et Hicham Zakrani. Monsieur Letexier qui arbitra pour la première fois de la saison en Ligue 1.