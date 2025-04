Dembélé, seul joueur du PSG titulaire contre la Croatie ?

Ce jeudi soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte la Croatie en quarts de finale aller de la Ligue des nations. Un seul joueur du PSG devrait être titulaire, Ousmane Dembélé.

L’équipe de France va jouer ce jeudi soir son premier match de l’année 2025. Les Bleus se déplacent en Croatie dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des nations. Pour ce rassemblement de mars, Didier Deschamps a convoqué quatre joueurs du PSG, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et le petit nouveau, Désiré Doué. Contre les Croates, un seul d’entre eux devrait être titulaire.

A voir aussi : Le PSG, Désiré Doué, le positionnement d’Ousmane Dembélé … La conférence de presse de Didier Deschamps

En attaque en compagnie de Kolo Muani et Mbappé

Selon Le Parisien, L’Equipe et RMC Sport, le sélectionneur des Bleus devraient aligner Ousmane Dembélé dans un poste où il brille depuis de nombreux mois avec le PSG, faux numéro 9. L’ancien rennais serait accompagné de Randal Kolo Muani, prêté à la Juventus Turin par le PSG cet hiver, et Kylian Mbappé. Au milieu, Didier Deschamps devrait partir sur un trio composé d’Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Matteo Guendouzi. Mike Maignan garderait les buts et serait défendu par un quatuor composé de Jules Koundé, Ibrahima Konaté, William Saliba et Lucas Digne.