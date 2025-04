Revue de presse PSG : Dembélé, Collectif Ultras Paris…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 20 mars 2025. Ousmane Dembélé va-t-il transporter son niveau au PSG en équipe de France ? Le CUP dans le viseur du gouvernement…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Ousmane Dembélé. En octobre dernier, nul n’aurait imaginé, à l’issue de sa dernière prestation plutôt moyenne face à la Belgique (1-2), qu’Ousmane Dembélé retrouverait Clairefontaine dans un nouveau costume pour ce rassemblement de mars, avance le quotidien francilien. « Mais la montée des marches laissant désormais place à tous les possibles, c’est bel et bien dans la panoplie de superhéros que l’attaquant du PSG a pris ses quartiers au château lundi en fin d’après-midi. » Depuis ce rassemblement, Ousmane Dembélé a marqué 26 buts, dont 22 sur les 18 matches qu’il a joués avec le PSG depuis le début de l’année 2025. Meilleur buteur européen depuis le mois de janvier, la question, à quelques heures de défier la Croatie pour ce quart de finale de Ligue des nations, se balade évidemment sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes : Ousmane Dembélé peut-il retranscrire ses performances au PSG avec l’équipe de France. En effet, chez les Bleus, son bilan ne brille pas avec seulement six buts inscrits depuis sa première sélection en 2016. « Reste à savoir si, à l’instar de Luis Enrique, Didier Deschamps fera lui aussi le choix de recentrer son numéro 7 afin de lui permettre d’exprimer ses qualités dans cette position qu’on lui découvre taillée sur mesure. Ce sera le cas, si l’on en croit la mise en place effectuée mercredi soir. »

De son côté, L’Equipe évoque la menace de dissolution de plusieurs groupes d’ultras en France que souhaiterait le gouvernement français. Le quotidien sportif indique que selon une source proche du dossier, neuf dossiers sont à l’instruction. « La dissolution, c’est une des armes, mais c’est une arme ultime, pour envoyer un signal, une prise de conscience collective. » En ce qui concerne les ultras du PSG, le Collectif Ultras Paris, cette même source explique qu’il est dans le viseur depuis un moment. Hormis à Saint-Étienne, aucune procédure n’est pour l’instant engagée, conclut L’Equipe.