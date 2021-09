Denayer : « On sait de quoi le PSG est capable »

Demain soir (20h45, Prime Video), Lyon se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre du choc de la 6e journée de Ligue 1. Jason Denayer, le défenseur central de l’OL, salue la bonne dynamique de son équipe tout en se méfiant de ce déplacement. « On est sur une bonne lancée, sur trois victoires. Donc ce match arrive au bon moment. Glasgow avait une bonne équipe mais ce n’est pas comparable avec Paris, tempère Denayer en conférence de presse. On sait de quoi ils sont capables, à nous de mettre le maximum en place pour un bon résultat.«

L’international belge qui a aussi évoqué sa confrontation à venir avec Lionel Messi. « On n’a pas besoin de jouer contre lui pour savoir ce qu’il peut faire. Il faut être en place pour l’arrêter. C’est pour ça qu’on joue au foot, c’est un plaisir de jouer contre des joueurs comme ça. Il faut être intelligents, car il peut dribbler n’importe quel type de joueurs, et essayer d’avoir un surnombre.«

L’ancien de Manchester City a enfin détaillé les forces du PSG. « Ce ne sera pas une soirée facile, les stats parlent d’elles-mêmes. C’est pour ça qu’on joue, il faudra prendre le plus de plaisir dans ces circonstances. Si on a déjà joué contre une équipe plus forte? Peut-être le Barça ou Manchester City, même si ce ne sont pas les mêmes noms sur le papier.«