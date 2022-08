Outre le cas des « indésirables » du club placés sur la liste des transferts, le PSG doit également dénicher des portes de sortie à certains jeunes éléments. Djeidi Gassama ou Sekou Yansané, par exemple, se dirigent plutôt vers un prêt. D’autres titis, tels que Thierno Baldé ou Nathan Bitumazala ont quitté de manière définitive le navire rouge et bleu. Dans ce même cas de figure, on retrouve désormais Denis Franchi.

Denis Franchi vers la Championship

Le jeune portier italien de 19 ans était arrivé au centre de formation du PSG à l’été 2019. Malgré deux petites apparitions dans le groupe professionnel, il a, en grande majorité, évolué avec les U19 du club de la capitale. Et l’ancien de l’Udinese ne goûtera pas au niveau professionnel en rouge et bleu. En effet, le PSG vient tout juste de l’officialiser, Denis Franchi a été transféré définitivement à Burnley, pensionnaire de deuxième division anglaise. Le club britannique a également confirmé la nouvelle dans la foulée via un communiqué officiel.