Denisot : « Au Parc, je ressens quelque chose de particulier »

Depuis plusieurs mois, le PSG est en conflit avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes. Les décideurs parisiens cherchent d’autres solutions si jamais ils devaient quitter l’enceinte mythique des Rouge & Bleu. Michel Denisot, ex-président du club de la capitale (1991-1998) a donné son avis sur ce sujet.

Le PSG aimerait devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il voudrait rester au Parc des Princes. Mais les dirigeants Rouge & Bleu sont tombés sur un os avec la mairie de Paris, qui ne veut pas entendre parler d’une vente. Pour cela, le PSG cherche des alternatives, pour peut-être convaincre Anne Hidalgo de changer d’avis. Le 27 avril prochain, il va répondre à l’appel d’offres pour racheter le Stade de France. Invité d’Europe 1, Michel Denisot, emblématique président des Rouge & Bleu pendant sept ans dans les années 90 (1991-1998) a été questionné sur ce possible départ du Parc des Princes. Et il avoue ne pas avoir d’avis tranché sur cette question.

« Il y a beaucoup de choses qui reviennent en tête »

« Je n’ai pas vraiment d’avis tranché là-dessus. Quand je vais au Parc, ça met quand même arrivé quelques fois depuis que je ne n’y suis plus, mais pas souvent, c’est vrai que je ressens quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de choses qui reviennent en tête, de mémoire, de sensation, de plaisir de se retrouver là, parce qu’on n’y a vécu des bons moments, souligne l’ancien président du PSG, qui va se retirer du monde du football. Mais après, la page peut se tourner. Personnellement, ça ne me choque pas beaucoup. Après, quand on regarde des matches à la télévision, ça n’a évidemment aucune importance. Quand on voyait les matches de la Coupe du monde au Qatar, on se posait même pas la question de savoir où ça se trouvait. Ce n’est pas lié au Qatar mais une fois que l’on est dans le stade, tout ça est comme les circuits de Formule 1.«