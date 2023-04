PSG : Michel Denisot se retire du monde du football

Il l’a annoncé sur son compte Twitter, Michel Denisot, ancien président du PSG, se retire du monde du football. Une annonce faite avec son retrait de son poste de président non-exécutif de La Berrichonne Châteauroux. A presque 78 ans, le journaliste prend donc sa retraite.

Président du Paris Saint-Germain de 1991 à 1998, Michel Denisot se retire du monde du football. A la veille de ses 78 ans, il quitte son poste de président non-exécutif de La Berrichonne Châteauroux. Une annonce faite tardivement, puisqu’il confie dans les colonnes du Parisien : « J’ai quitté ce poste le 6 janvier, le soir du match [Châteauroux / PSG en Coupe de France] Comme on était dans une situation sportive peu brillante, je me suis dit que je n’allais rien dire jusqu’à mon anniversaire, en espérant qu’on sorte la tête de l’eau, ce qui est le cas« . Auteur d’un post Twitter ce samedi matin, Michel Denisot en dit davantage sur ce retrait : « Je ne décidais de rien, j’apprenais les nouvelles en lisant le journal. C’était un peu en trompe-l’œil, les gens pensaient que j’étais président alors que je ne l’étais pas vraiment. Je voulais clarifier la situation. Quand il y a eu le tirage de la Coupe, j’ai dit au propriétaire : ‘PSG / Châteauroux, c’est un signe du destin, ça boucle la boucle‘ ». Une annonce qui n’a rien d’une blague : « Je suis supporter de Paris et de Châteauroux. Ça va très bien comme ça. Je regarde toujours les matchs, j’aime ce sport, je suis en contact avec les gens du foot, mais je ne veux plus avoir de poste à responsabilités dans le foot maintenant. Il faut que de nouvelles générations prennent le manche. C’est déjà le cas à Châteauroux, le club tourne à 100 % sans moi » explique-t-il.