Hier soir, la liste des 11 finalistes a été dévoilée. Et Achraf Hakimi est présent.

Achraf Hakimi est un titulaire indiscutable au PSG. L’international marocain a participé à 35 matches toutes compétitions confondues (2554 minutes) et a marqué quatre buts et délivré cinq passes décisives. L’international marocain ne réalise peut-être pas sa meilleure saison sous le maillot du PSG mais il tente toujours des appels et propose son aide en attaque, même si quelques fois c’est dans le vide. Hakimi fait toujours partie des meilleurs joueurs du championnat. Le latéral droit est nommé pour le titre Marc-Vivien Foé.

Qui pour succéder à Seko Fofana ?

Comme chaque année RFI et France 24 élisent le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Hier soir, les deux médias ont dévoilé la liste des 11 finalistes pour ce trophée. Et le numéro 2 du PSG est bien présent. Les deux médias expliquent cette présence. « Le Marocain, un des meilleurs joueurs des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022, est toujours important au PSG où il reste titulaire sur le côté droit de la défense. Pour sa deuxième saison dans la capitale française, dans une équipe de stars, il tire son épingle du jeu avec des buts et des passes décisives. » Il sera en concurrence avec notamment, Seko Fofana, tenant du titre, Chancel Mbemba ou bien encore Terem Moffi. Le nom du gagnant sera dévoilé le 30 mai prochain.

La liste des 11 finalistes aux prix Marc-Vivien Foé