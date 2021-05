Der Zakarian : “On sait que ça va être difficile face au PSG”

Malgré son match nul poussif face au Stade Rennais (1-1), le PSG reste toujours en course pour remporter la Ligue 1 et la Coupe de France en cette fin de saison 2020-2021. Cependant, le club de la capitale aura besoin d’un faux pas de Lille (remporter ses deux derniers matches contre Reims et Brest et espérer une défaite ou deux nuls du LOSC) pour espérer décrocher un 10e titre de champion de France. Concernant la Coupe de France, les Rouge et Bleu devront venir à bout du Montpellier Hérault (ce mercredi à 21h sur Eurosport 2) en demi-finales de la compétition. Après la victoire face à Strasbourg ce dimanche en Ligue 1, l’entraîneur du MHSC – Michel Der Zakarian – s’est exprimé sur cette rencontre face au club de la capitale.

“C’est bien d’aborder Paris en ayant renoué avec la victoire vu qu’on restait sur deux défaites. On sait que ça va être difficile mais on va tout faire pour gagner le match. Certains n’avaient pas joué depuis longtemps, c’est un entraînement de plus”, a commenté Michel Der Zakarian après le succès face à Strasbourg (3-2), dans des propos rapportés par Midi Libre. “Les joueurs doivent être excités aujourd’hui, ils ne joueront pas une finale tous les jours. On a récupéré Arnaud (Souquet) qui a fait un bon match, nos deux buteurs (Gaëtan Laborde et Andy Delort) ont marqué, c’est important. Il n’y a pas de blessés, Dimitry (Bertaud) a pris un choc sur le premier but mais il n’y a rien de grave.”