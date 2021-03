La relation entre Neymar, Leandro Paredes et Andy Delort a fait quelques étincelles ces dernières années. Après un accrochage à la Mosson le 7 décembre 2019 entre l’attaquant montpelliérain et le Brésilien, Neymar et Leandro Paredes avaient chambré Delort sur les réseaux sociaux à l’issue de la large victoire parisienne au Parc des Princes en février 2020 (5-0). Pour France Football, Andy Delort est revenu sur ce chambrage. “Ça m’a bien fait rire, sincèrement ! J’ai aimé ! Paredes n’est pas trop connu, mais je me suis dit que, au moins, Neymar pense à moi. Je pourrais dire à mes enfants que Neymar a fait une photo avec mon maillot. Je pourrais même inventer qu’il était fan de moi !, plaisante Delort pour FF. Mais, t’inquiètes pas, j’aurais le dernier mot. Dans la vie, quand tu fais quelque chose, il faut s’attendre à recevoir la même sentence. Quand tu chambres, tu sais que tu peux être chambré. Ça fait partie du jeu.“