Neymar, Navas : les chiffres après Rennes / PSG

Avec son match nul contre Rennes en clôture de la 36e journée de Ligue 1, le PSG devra absolument remporter ses deux derniers matches contre Reims et Brest et espérer une défaite ou deux nuls de Lille pour remporter son dixième titre de champion de France de son histoire. Sur la pelouse du Roazhon Park, les Rouge & Bleu peuvent une nouvelle fois remercier Keylor Navas. Le portier costaricain a encore une fois réalisé des parades très importantes. En tout, il a réalisé neuf arrêts, son record en Ligue 1. Seul buteur parisien du match, Neymar a été décisif sur les trois derniers buts du PSG en Ligue 1, marquant deux buts et délivrant une passe décisive. Il a d’ailleurs transformé son 17e penalty (sur 18) en Ligue 1, au moins 4 de plus que tout autre joueur depuis 2017 rapporte le PSG sur son site internet. Enfin, le PSG restait sur 17 matches en Ligue 1 sans réaliser de match nul, depuis le match à Saint-Etienne (1-1, 6 janvier), premier match sur le banc parisien de Mauricio Pochettino.