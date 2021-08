Des débuts tonitruants pour Pembélé avec Bordeaux

Ce dimanche, en clôture de la 2ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux se sont quittés dos à dos au terme d’un match riche en buts (2-2). Une partie qui a notamment permis à Timothée Pembélé de faire ses grands débuts sous la tunique girondine, lui qui est prêté par le PSG pour l’exercice 2021-2022.

Sur le banc au coup d’envoi, c’est peu dire que le titi parisien a fait une entrée fracassante au Vélodrome pour ses premières minutes chez les Girondins. Apparu après la pause, Timothée Pembélé a fait basculer le match en inscrivant un superbe but en soliste à la 51e. Une réalisation qui a sonné la révolte puisque quelques minutes plus tard, c’est Rémi Oudin qui se fendait d’une sublime reprise de volée sur corner pour égaliser (57e). La soirée aurait pu être encore plus belle pour Pembélé avec une énième percée qui s’est conclue par une frappe au-dessus de la cage de Mandanda. Insaisissable, virevoltant et percutant, Timothée Pembélé a marqué les esprits pour ses débuts.

“C’est un super coup. ON était mené 2-0 à la mi-temps, il fallait se remobiliser. Je me suis senti tout de suite bien, il m’ont bien accueilli. J’avais à cœur de faire une bonne première et c’est réussi avec mon premier but“, a savouré Pembélé au micro d’Amazon Prime après la partie.