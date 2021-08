La Revue de Presse PSG : Pochettino, Messi, Pembélé, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 16 août 2021 : Focus sur la garde rapprochée de Messi, l’avenir de Timothé Pembélé, Pochettino et son exigence au quotidien.

L’Équipe de ce mardi s’intéresse à Mauricio Pochettino et son attitude où il “semble plus tendu ces dernières semaines comme s’il prenait la pleine mesure de ce qui l’attend désormais”. Ce samedi soir après la victoire de ses joueurs face à Strasbourg (4-2), “son visage fermé tranchait avec la soirée festive vécue au Parc des Princes”. La signature de Leo Messi “est la cerise sur un gâteau qui peut s’avérer divin ou empoissonné. Le PSG est désormais “la nouvelle terreur de la Ligue des Champions et tout autre résultat que la victoire finale serait perçu comme “un fiasco”. En cas d’échec, le coach serait “en première ligne” mais ce dernier a beaucoup d’interrogations concernant son effectif et le onze a aligné tout en trouvant un équilibre. “Poche” se montrerait “beaucoup plus exigeant que lors de ses six premiers mois” avec ses joueurs. Par exemple après la défaite face à Lille en Trophée des Champions (1-0), il aurait été “très fâché et avait à peine parlé à son groupe. Au quotidien, il ne laisse rien passer au Camp des Loges .”

Après son excellente entrée jeu et son but face à l’Olympique de Marseille, Timothé Pembélé a ravi les supporters parisiens devant leur écran. Le média évoque l’avenir du titi parisien et même si “Bordeaux dispose d’une option d’achat pour enrôler” le joueur, “les dirigeants parisiens se sont assurés de pouvoir le conserver en cas d’éclosion”.

Sur son site internet, le quotidien sportif fait un focus sur les précédents joueurs qui ont pu être sifflés par le public du Parc des Princes, comme Kylian Mbappé ce samedi. En premier lieu, comment ne pas souvenir du traitement faveur réservé à Neymar Jr, qui avait fait savoir ses envies d’ailleurs durant l’été 2019. Le Brésilien avait été conspué à chaque touche de balle aussi contre… Strasbourg, et avait répondu sur le terrain par un superbe retourné offrant la victoire aux siens dans les derniers instants.

Adrien Rabiot avait aussi été pris en grippe par une partie des supporters Rouge & Bleu avec une banderole « Rabiot, on n’a pas besoin de toi » qui avait été déployée lors d’un déplacement en Coupe de la Ligue sur la pelouse d’Orléans.

Devenu paria à chouchou, Eric Maxim Choupo-Moting avait été hué par le “Parc” après son légendaire sauvetage sur la ligne de but adverse suite à un tir piquet de son coéquipier Christopher Nkunku.

Thomas Meunier avait aussi fait grincer des dents les fans parisiens en “likant” un tifo réalisé par les Ultras… marseillais. Le Belge s’était défendu en invoquant “son amour pour la culture footballistique”… Mouais…

Icône d’une grande partie des supporters du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a été sifflé par les siens après un match complètement manqué contre le FC Metz en Ligue 1. L’Uruguayen s’était montré particulièrement maladroit…

Pour Benjamin Stambouli, c’est son lieu de naissance qui lui avait fait jouer des tours. Enfin même Zlatan Ibrahimovic a aussi reçu les quolibets des fans du stade de la Porte de Saint-Cloud après des rencontres ratées contre l’OM et Nancy en 2013, Rennes en 2015. Le Suède avait déclaré : « Ils en demandent beaucoup. C’est étrange au regard de ce qu’ils avaient par le passé. Parce qu’avant, ils n’avaient rien ». Du Ibra dans le texte.

Par ailleurs, Kylian Mbappé est dans l’équipe-type de cette deuxième journée de la Ligue 1 avec son 8/10 attribué par L’Équipe. Il est le seul joueur du Paris Saint-Germain.



Le quotidien Le Parisien fait un focus sur l’entourage proche de Leo Messi et ceux qui le conseillent.

Tout d’abord sa femme Antonela qui est considérée comme “la boss” du clan selon un suiveur du FC Barcelone qui rajoute que “c’est la maman qui gère tout, une sorte de petit Napoléon qui décide de toutes les stratégies. Notamment en termes d’image de Léo”. Madame Messi n’est “pas ici pour faire de la figuration”.

Jorge Messi est lui le “parrain des finances” et si “sa présence dans les médias se fait rare”, ce dernier joue les conseillers sportifs et financier en étant par exemple à la manoeuvre de la “prolongation du siècle” de son fils au Barça en 2017 (4 ans et 555 millions d’euros brut). Ces derniers mois, c’est lui qui échangeait avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo pour une possible arrivée de Leo dans la capitale française et a conclu jeudi dernier les négociations avec le club catalan avant “d’accélérer les choses avec l’état-major parisien.”

Ibai, son ami “influenceur” et “twitcheur” fait aussi partie de sa garde rapprochée.

Enfin Pepe Costa, qui est “l’ami intime de la star argentine et son homme de confiance depuis des années, celui qui organise toute sa vie en dehors du football et il est surnommé “le faiseur de miracles”. “L’homme à tout faire” des Blaugranas, est devenu avec le temps un élément essentiel de son clan. Les deux hommes sont si proches, au point où la Pulga a demandé au PSG “d’obtenir un contrat pour son ami”.

Le quotidien local évoque aussi la situation de la belle surprise de ce début de saison, Eric Junior Dina-Ebimbe. Le “titi” pourrait être inclut dans la rotation de l’effectif professionnel cette année. C’est l’envie du coach parisien qui apprécie son profil. Une solution de plus dans l’entre jeu malgré un secteur déjà bien fourni. S’il réédite ses prestations du moment, le titi aura du temps de jeu et cela pourrait amener le club parisien à le prolonger, lui dont le contrat expire en 2023. C’est la reflexion des dirigeants à l’heure actuelle. Dina-Ebimbe pourrait s’offrir un avenir radieux au PSG.