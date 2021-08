Kurzawa a parlé avec Peter Bosz, négociations en cours entre le PSG et l’OL (médias français)

Si le PSG a mis la surmultipliée dans le sens des arrivées cet été sur le mercato, cela peine encore à se concrétiser dans le sens des départs. En transfert sec, seul Mitchel Bakker, vendu au Bayer Leverkusen pour 7 millions d’euros, est parti définitivement. Pour le reste, les Parisiens n’ont conclu que des prêts. Il se pourrait bien, néanmoins, qu’un autre joueur quitte la capitale française dans les prochains jours, encore un latéral gauche. Annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, Layvin Kurzawa semble prêt à dire oui au challenge rhodanien, comme nous l’expliquait RMC ce lundi matin.

Une information corroborée par deux sources, Goal et Le Parisien. Selon le site internet du premier cité, Layvin Kurzawa a été convaincu du projet lyonnais suite à une discussion téléphonique très constructive avec Peter Bosz, le technicien lyonnais. Le média précise toutefois que rien n’est encore fait dans ce dossier puisque, si l’OL a bien pris la température auprès du PSG, les négociations concrètes n’ont pas encore débuté. Tout devrait cependant s’accélérer dans les prochaines heures, conclut Goal.

Du côté du Parisien, la tendance est sensiblement la même : avec le possible départ de Maxwel Cornet, pisté par le Hertha Berlin et Burnley, l’Olympique Lyonnais doit recruter à ce poste de latéral gauche avant que les portes du mercato ne se referment. En ce sens, la priorité se nomme bien Layvin Kurzawa. Le joueur est intéressé par le projet et une prise de contact a eu lieu. Le Parisien indique qu’une offre devrait très bientôt être formulée par Juninho, le directeur sportif de l’OL.

Non retenu dans le groupe de Mauricio Pochettino lors de la réception du RC Strasbourg, Layvin Kurzawa est donc bel et bien sur le départ. Et la piste menant à l’Olympique Lyonnais prend de plus en plus de poids au fil des heures…