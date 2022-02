Kylian Mbappé a réalisé un match XXL ce mardi soir face au Real Madrid. Auteur du but de la victoire dans les ultimes secondes de la partie suite à un exploit personnel exceptionnel, l’international français est définitivement le patron de cette équipe. Mais les spéculations se poursuivent sur son avenir : Va-t-il prolonger au PSG ? Partira-t-il libre au Real Madrid ? Le suspense reste entier. En tout cas le PSG fait tout pour vouloir le garder.

En effet selon les informations de RMC Sport, les discussions existent bien entre les deux parties et porterait sur l’idée d’une prolongation de courte durée et d’un montant similaire à la dernière offre formulée au mois d’août dernier. Ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif devant des joueurs comme Messi et Neymar. Pour le moment, le joueur serait « concentré sur sa saison avec Paris » et sur ses performances, comme l’a rapporté le joueur au micro du media ce mardi après le succès des siens :

« J’ai voulu me concentrer avant tout sur le football. Beaucoup de choses se disent, tout le monde sait un peu tout ou parle pour ne rien dire… La vérité, c’est que j’étais vraiment concentré pour aider mon équipe. Je l’ai dit en interview, il y a une semaine ou deux. Mais le dire c’est quelque chose. Là, je l’ai montré avec des actes. Il faudra encore le montrer le 9 mars au match retour. Je suis vraiment concentré et content d’être au Paris Saint-Germain ».