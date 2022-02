Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 17 février 2022 : Le coup tactique de Pochettino, Messi qui n’y arrive pas avec le PSG, Le Parisien qui supplie Mbappé de rester, les grands gagnants du match contre le Real Madrid…

Le quotidien L’Equipe revient sur la victoire du PSG et le « coup préparé » par Mauricio Pochettino pour faire face au Real Madrid. Le coach argentin « savait que l’échéance du Real avait une saveur particulière ». L’entraîneur Rouge & Bleu était conscient que « les options n’étaient pas légion » au milieu de terrain entre les blessures de certains et la présence à la CAN de Gueye. La titularisation de Danilo en relayeur est une véritable trouvaille du staff parisien, rajouté à ça la justesse technique de Verratti et la propreté de Paredes, Pochettino a trouvé son milieu. Le quotidien sportif explique aussi que lors de la mise en place tactique de l’ancien coach des Spurs, « la récupération et l’anticipation des transitions, là où Paris pèche d’ordinaire » était au centre des discussions. De plus, il a demandé à son onze de rester « compact et agressif, d’être toujours guidé par l’intention de contrôler le rythme du match et de ne pas se laisser surprendre par les contres madrilènes ». Kylian Mbappé était intentionnellement placé sur le côté gauche face à Carvajal, point faible de la défense du Real Madrid.

L’Equipe fait un focus sur les « grands gagnants » du match de ce mardi et trois joueurs sortent du lot : Nuno Mendes – Danilo Pereira – Leandro Paredes.

Le latéral gauche est jugé comme un joueur qui « dispose de tous les outils pour être un joueur central dans les années à venir (…) il est capable d’un volume de courses rare. Sa vitesse lui permet de réaliser des couvertures efficaces ». Le quotidien sportif révèle que le PSG discute avec le Sporting pour lever l’option d’achat qui sera sans doute inférieure aux 40 M€ annoncées.

Concernant le milieu de terrain argentin, il est considéré comme un joueur clivant pour sa fidélité à Leo Messi et « son caractère ombrageux » qui en font un élément à part et « à la cote de popularité pas spécialement élevée ». Si dans le combat, il a été essentiel ce mardi, « c’est dans l’animation du jeu que l’ex-Romain a le plus surpris » en accélérant le jeu balle au pied. Aujourd’hui, il n’y a aucune discussion pour une prolongation, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG.

Enfin Danilo Pereira avait « le rôle le plus exigeant » en rejoignant la ligne de 3 en défense avec comme objectif de bloquer Vinicius Jr. L’international portugais « ne sera jamais un génie créatif mais sa rigueur, sa générosité en font un élément rare dans cet effectif. » Selon le journal sportif, sa place n’est pas remise en cause à court terme entre autres pour son profil hybride et unique au sein de l’effectif parisien.

Le quotidien s’interroge sur Leo Messi et se demande s’il « n’était pas celui que l’on croyait ? ». En effet avec seulement 7 buts inscrits en six mois (5 en Ligue des champions, 2 en L1),l’influence du numéro 30 « peine à se faire sentir et le penalty manqué face au Real Madrid, mardi (1-0), renforce le sentiment global de déception. Pas assez percutant, pas assez influent, pas assez décisif… Où est passé le Messi du FC Barcelone » s’interroge L’Équipe. L’Argentin est venu au PSG pour avoir le même rôle qu’en Catalogne où il était « le réacteur, le créateur et le détonateur », cela ne semble pas vraiment être le cas ici en France. Pour le journal sportif, la Pulga semble aller mieux physiquement, mais il continue à avoir du déchet dans son jeu. Le club de la capitale tente de réinventer le joueur en le plaçant « en faux 9 » pour le « rapprocher du centre de gravité parisien pour mieux l’impliquer, le connecter davantage à Mbappé et Verratti ». Leo Messi a touché 101 ballons contre le Real Madrid et a distribué quelques beaux caviars, il semble aussi plus impliqué dans le jeu malgré un match « mitigé ». L’Équipe conclut son papier en analysant le fait qu’il ne lui restait qu’à « retrouver sa justesse légendaire et le rôle adéquat. En se dédiant plus encore à l’art de la passe, grâce à sa qualité de pied, sa vista et son sens du timing ? » Réponse dans les prochains matches.

L’avis du journal Le Parisien est clair : Mbappé est aujourd’hui le meilleur joueur du monde ! Par contre, on ne sait pas combien de temps il restera encore au PSG. Officiellement, le joueur n’a toujours pas tranché sur son avenir entre étendre (un peu) son aventure avec les Rouge & Bleu ou rejoindre le Real Madrid, ce qui représente « son rêve de toujours ». Le journaliste Dominique Séverac partage ses sentiments sur la montée en puissance de l’attaquant français : « Les buts qu’il empile, les passes qu’il délivre, c’est l’exposition Claude Monet à l’Orangerie de Paris, d’une ampleur inédite avec des touches de génie. » Depuis le mois d’août dernier, il réalise « un sans faute » médiatiquement et sur le terrain. À l’image de son match contre le Real Madrid où il s’est distingué comme l’homme du match. S’il n’était pas là, « le club de la capitale ne ressemblerait pas à un champ de ruines mais repartirait de zéro, avec l’impossibilité de trouver l’équivalent dans l’immédiat. »

Le Parisien revient sur les trois missions principales de Leonardo à son retour en juillet 2019 : Gérer le cas Neymar, qui voulait rejoindre le Barça, redonner une compétitivité sportive à un club en perte de vitesse sur le plan européen et prolonger Mbappé. Le dirigeant brésilien n’arrive pas à convaincre l’international français d’étendre son bail. Le club de la capitale semble vouloir croire qu’il peut encore le convaincre de prolonger, « mais plus les jours passent, plus les chances d’un destin commun s’amenuisent. » Le quotidien local nous révèle que le joueur a refusé un contrat de deux ans poux 45M à l’année et une prime à la signature assez conséquente.