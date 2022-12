Le PSG et le Bayern Munich vont se rencontrer dans quasiment 2 mois jour pour jour et le match est déjà dans les têtes munichoises.

Nous sommes jour de dernier carré de Coupe du Monde, l’occasion pour Léo Messi de possiblement retrouver la finale en cas de succès contre la Croatie ce soir (20h00). L’Argentin, qui réalise une très belle saison avec le PSG, est aussi en forme lors de ce mondial avec 4 buts inscrits. Ces dernières semaines ont été difficiles pour le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Bayern Munich, en perdant Sadio Mané ou encore Lucas Hernandez sur blessure mais aussi Manuel Neuer suite à un accident de ski. Pour pallier l’absence du portier allemand, les Munichois se sont mis à la recherche d’un potentiel remplaçant mais les avis divergent.

Depuis quelques jours, les noms se multiplient pour une arrivée en janvier. On a pu entendre celui de Keylor Navas, d’Alexander Nübel. La piste la plus chaude serait celle menant à Dominik Livaković. L’international croate, auteur d’une coupe du monde très solide, serait dans les petits papiers des dirigeants bavarois… mais ce dernier ne convaincrait pas tout le monde. En effet selon les informations de Florian Plettenberg, nombreuses sont les voix en interne qui ne seraient pas totalement convaincues par Livaković, et ne verrait pas en lui “le parfait remplaçant de Neuer”. À ce jour, aucune négociation n’a été entrepris pour son arrivée. Le nom de Yann Sommer a aussi été évoqué et celui de Keylor Navas est revenu même s’il est considéré comme trop vieux et trop cher. Les Munichois ont donc plus d’un mois pour essayer de trouver la perle rare…

News #Livakovic: Internally, not everyone is totally convinced if he is THE perfect Neuer replacement. No negotiations so far as reported. Yann Sommer was discussed. Navas as well but the internal opinion at this stage: Too old, too expensive. @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/YMx1h851wu

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 13, 2022