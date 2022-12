Manuel Neuer absent contre le PSG !

Nous sommes en plein 1/4 de finale de la Coupe du Monde 2022 mais le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich n’est jamais loin pour le PSG.

La Coupe du Monde 2022 a ouvert ses portes avec son lot de surprises que ce soit pour le Paris Saint-Germain et ses joueurs mais aussi pour les autres équipes. Leo Messi, par exemple, peut encore rêver de soulever ce trophée tant convoité ce qui n’est plus le cas pour Neymar et Marquinhos. Néanmoins, les supporters parisiens se projettent déjà vers le 14 février prochain et la rencontre face au Bayern Munich dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un immense choc pour les Rouge & Bleu qui devrait affronter une équipe munichoise amputée de ses nombreuses stars.

Fin de saison pour Manuel Neuer

C’est la grosse information de ce samedi midi et la publication d’une photo sur Instagram de Manuel Neuer qui annonce la fin de sa saison après une opération subie hier à la jambe. Ce dernier se l’est fracturée au ski et a fait part de sa tristesse sur les réseaux sociaux.

Hé les gars, que dire, la fin de l’année aurait certainement pu mieux se passer… Pendant que j’essayais de me vider la tête au ski, j’ai subi une fracture de la jambe inférieure. L’opération d’hier s’est bien passée. Un grand merci aux médecins ! Par contre ça fait mal de savoir que la saison actuelle est terminée pour moi. Prenez soin de vous ! Votre Manuel. @manuelneuer

Conséquence directe de cette blessure, le gardien de but du Bayern Munich sera absent pour la double confrontation contre le PSG les 14 février et 8 mars prochain. Le portier allemand rejoint une infirmerie déjà bien remplie avec Sadio Mané, qui souffre d’une rupture du tendon au niveau du péroné droit et pourrait manquer aussi les deux matches de Ligue des Champions, mais aussi Lucas Hernandez qui a une rupture des, ligaments croisés du genou.