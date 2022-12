Tout juste éliminé de la Coupe du Monde 2022 avec le Brésil, Neymar pourrait être soulagé dans sa vie extra-sportive. En effet, dans son procès face à la justice espagnole, le numéro 10 du PSG a été relaxé aujourd’hui dans l’affaire autour de son transfert de Santos au FC Barcelone.

C’est en 2013 que Neymar quitte Santos pour le FC Barcelone contre, officiellement, la somme de 57,1 millions d’euros (40 millions pour Neymar et sa famille et 17,1 pour Santos). A cette époque, la société brésilienne DIS était détentrice de 40% des droits du joueur et a touché 6,8 millions d’euros sur les 17,1 perçu par le club formateur de Neymar. Cependant, la société a déposé l’affaire devant la justice espagnole en estimant le coût réel du transfert à 83 millions d’euros. De plus, DIS reprocherait au clan Neymar la dissimulation d’un contrat d’exclusivité tripartie afin que le joueur rejoigne le FC Barcelone. Un paramètre qui aurait pu, à l’époque, fausser le mercato selon la société détentrice de parts des droits de Neymar à l’époque. En ce sens, celle-ci réclamait à l’encontre de Neymar, de la prison, et 35 millions d’euros de dédommagement. Lors des audiences, le numéro 10 parisien affirmait n’avoir aucun souvenir des négociations d’un contrat d’exclusivité et s’en être remis aux choix de son père. Neymar SR de sont côté, avançait qu’il en allait de la responsabilité de club de Santos de tenir au courant DIS de l’existance de ce contrat d’exclusivité.

Aujourd’hui, dans un communiqué, la justice espagnole a estimé que les accusations de DIS n’étaient pas construites sur des preuves mais des présomptions. Si le parquet avait retiré sa plainte à l’encontre de l’attaquant du PSG quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde 2022, la relaxation de Neymar et son clan est aujourd’hui actée. Par ailleurs, les anciens dirigeants du FC Barcelone, Sandro Rosell et Josep María Bartomeu, l’ancien de Santos, Odilio Rodrigues Filho, puis l’entreprise fondée par les parents de Neymar afin de gérer sa carrière, ont tous été relaxés. Un véritable retournement de situation en faveur du Brésilien et son entourage quand on sait que le parquet avait initialement requis deux ans de prison et 10 millions d’euros d’amende contre le joueur. Pour rappel, dans son procès l’opposant au FC Barcelone, Neymar a conclu un accord à l’amiable avec son ancien club en juillet 2021. Un véritable soulagement pour la vie extra-sportive du numéro 10 du Paris Saint-Germain.