Keylor Navas se confie sur sa situation au PSG

Keylor Navas est la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG cette saison. Le portier costaricain n’a pas joué une seule minute cette saison. Malgré ça, il a été convoqué avec le Costa Rica pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Une bouffée d’oxygène pour l’ancien madrilène.

Après l’alternance prônée par Mauricio Pochettino la saison dernière, Christophe Galtier a décidé de choisir un numéro 1 au PSG, Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a joué l’intégralité des 22 matches toutes compétitions confondues. Keylor Navas n’a donc pas encore porté le maillot des Rouge & Bleu lors de cet exercice 2022-2023. Arrivée au rassemblement de sa sélection, Navas est revenu sur sa situation délicate à Paris.

« Ne pas jouer, c’est triste mentalement«

« Plus qu’un changement physique, ne pas jouer, c’est triste mentalement. Quand tu t’entraînes bien, tu fais les efforts, tu as la conscience tranquille. Je suis arrivé dans un groupe (la sélection, ndlr) où tout le monde a confiance en moi et c’est motivant. On ne peut pas cacher que j’aurais aimé arriver à la Coupe du monde en ayant joué, mais c’est une motivation supplémentaire pour ce Mondial, explique le gardien du PSG dans des propos relayés par Diez. Évidemment que je n’aime pas être remplaçant, mais il faut travailler. Plusieurs fois, la vie nous met dans cette situation. Tu as deux options : travailler plus dur ou mourir. Les opportunités vont arriver, nous verrons la lumière au bout du tunnel. Je suis tranquille, je veux intégrer le groupe. Je me sens bien, je ne pense pas avoir à une revanche à prendre. Ceux qui sont au Mondial sont des privilégiés, nous allons toujours nous battre. Nous allons tout donner comme toujours. J’espère que nous pourrons exaucer nos rêves. »