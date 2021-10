Le PSG et l’Olympique de Marseille se feront face ce dimanche soir, à partir de 20h45 en direct sur Prime Video, pour ce qui représentera le choc de la 11e journée de Ligue 1. Comme de coutume lors des Classiques, cette opposition est jugée à très hauts risques et ce, même si les supporters rouge et bleu ont été interdits de déplacement.

Il faut dire qu’au vu des incidents qui se sont déroulés au Stade Vélodrome lors de la réception du SCO d’Angers, les décideurs phocéens savent qu’ils sont dans le collimateur de l’instance hexagonale. Ayant déjà écopé d’un point de retrait avec sursis, l’OM va déployer les grands moyens pour assurer la sécurité des joueurs du PSG. En effet, selon RMC, des filets amovibles, au nombre de quatre, transportés par 12 stadiers, seront utilisés à des endroits stratégiques pour éviter que des projectiles ne touchent les Parisiens, notamment sur des situations de corners. En outre, 874 stadiers seront déployés pour l’occasion ainsi que 17 maîtres chien, 112 hôtesses et 296 agents d’accueil. Un dispositif de 1299 personnes inédit, conclut RMC.