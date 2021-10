Ligue 1 – OM / PSG diffusé en clair en Espagne

Ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le fameux Classique. Une partie qui sera diffusée, dès 20h45, sur Prime Video en France et qui sera également diffusée en clair du côté de l’Espagne.

En effet, après que Telecinco ait fait le choix de diffuser, en clair, la toute première rencontre de Lionel Messi sous le maillot rouge et bleu contre le Stade de Reims, Cuatro a, à son tour, pris la décision de retransmettre en clairun match du PSG. Et non des moindres, puisqu’il s’agit du Classique face à l’Olympique de Marseille.

Il faut dire que le club de la capitale suscite énormément d’engouements chez nos amis ibères, Neymar, et surtout Lionel Messi, oblige. En effet, Telecinco avait fait, en moyenne, une très jolie audience de 2,2 millions de téléspectateurs avec un pique estimé à 6,7 millions de téléspectateurs.

Un choc de Ligue 1 en clair et en Prime Time… Il serait bon que les supporters français puissent également jouir d’un tel privilège…