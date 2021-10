Blessé aux adducteurs après une trêve internationale où il a oscillé entre le moyen et l’excellent, Neymar Jr pourrait faire son retour avec le groupe parisien pour le déplacement à Marseille ce dimanche (20h45). Le Brésilien, qui a évoqué son épuisement mental dans une interview pour DAZN, a émit un doute de poursuivre sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2022. Son ancien coéquipier au Barça, Luis Suarez, est revenu sur les propos du numéro 10 parisien et évoque un joueur épanoui à Paris pour ESPN Brasil.

« L’interview pour DAZN ? Je n’ai pas eu l’occasion d’en parler avec lui. J’ai toujours aimé parler à Neymar quand il était à Barcelone . C’est un joueur qui a besoin d’affection et qui a besoin d’amis pour lui dire ce qu’ils ressentent. Il sait écouter et je pense qu’il sait qu’il s’est peut-être précipité (dans sa décision) mais il ressent quelque chose qui le fait souffrir lorsqu’il est critiqué, peut-être qu’il ne veut pas continuer à vivre avec cette pression constante. À Paris, il s’amuse mais peut-être qu’en équipe nationale, il a besoin de changer d’ère. Je voudrais lui recommander de continuer à s’amuser, il est à un âge spectaculaire pour être en forme au Qatar et ignorer les critiques. »