Des nouvelles images du maillot domicile 2025-2026

Si le PSG va vivre une fin de saison palpitante sur le terrain, il prépare déjà l’exercice 2025-2026 en coulisses. Très attendus chaque saison, les nouveaux maillots se préparent. De nouvelles images de la tenue domicile des Rouge & Bleu ont été dévoilées.

Chaque saison, les supporters du PSG attendent avec impatience la divulgation des nouveaux maillots. La seule certitude pour ceux de la saison 2025-2026, c’est que les Parisiens aborderont toujours le maillot extérieur porté cette saison. Depuis plusieurs semaines, des images fuitent sur la tunique domicile que porteront les Parisiens lors du prochain exercice. Ce dernier devrait toujours aborder le design Hechter, comme lors de cette saison 2024-2025.

Utilisé pour la première fois lors de la Coupe du monde des clubs

Mais sur le prochain maillot, cette bande Hechter sera stylisée pour rendre hommage à la tour Eiffel. La bande rouge et les blanches plus fines seront inspirées de l’architecture emblématique du monument emblématique de la ville de Paris, comme le dévoile Footy Headlines. Ce dernier explique que ce maillot sera officialisé entre mai et juin et sera utilisé à partir de la Coupe du monde des clubs.