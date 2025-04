Le PSG dans le top 5 des maillots qui rapportent le plus

Le PSG est l’un des meilleurs clubs d’Europe sur le terrain. Il l’est également dans le marketing. En effet, il est dans le top 5 des maillots qui rapportent le plus.

Depuis de très nombreuses années, le PSG fait partie des meilleurs clubs en Europe. C’est aussi une marque qui ne cesse d’accroitre dans le monde entier. Ce vendredi, Marca a fait un dossier sur les maillots qui rapportent le plus à leur club. Et le leader incontesté de ce classement est le Real Madrid avec 260 millions d’euros générés par an grâce à ses partenariats, son équipementier Adidas (120 millions), son principal sponsor maillot Fly Emirates (70 millions) et son sponsor manche HP (70 millions).

Un maillot qui rapporte 170 millions d’euros par an

Le club madrilène devance Manchester United (200 millions d’euros), son meilleur ennemi, le FC Barcelone (183 millions) et Manchester City (171 millions). Le PSG se classe lui à la cinquième place de ce classement avec 170 millions par an avec les 90 millions d’euros de son équipementier Nike et 70 millions d’euros de son principal sponsor maillot, Qatar Airways, ainsi que 10 millions d’euros pour Snipes. Arsenal (145,1), le Bayern (123), Liverpool (102,5), le Borussia Dortmund (99) et Tottenham (80), complètent le top 10.