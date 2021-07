Hier, à Los Angeles, a eu lieu une vente aux enchères de la maison Julien’s Auctions intitulée “Sports Legends“. Et dans cette dernière, plusieurs objets ayant appartenu à des sportifs et notamment des joueurs actuels et passés du PSG étaient présentés. Pas moins de 745 lots étaient mis en vente. Et parmi cela, plusieurs maillots portés par Zlatan Ibrahimovic durant son passage parisien (2012-2016).

Une de ses tuniques portées lors de la saison 2014-2015 a été attribuée à 2.500 de dollars (2.100 euros), rapporte RMC Sport. Son maillot de la finale de Coupe de France 2015-2016 – contre Marseille (4-2), son dernier match sous le maillot Rouge & Bleu a été vendu 4.480 dollars soit 3.800 euros. Il y a eu aussi, un maillot de David Luiz (2014-2015) signé par toute l’équipe du PSG qui est parti à 576 dollars (489 euros), un autre de Cavani (2018-19, 512 dollars, 435 euros) ou bien encore des chaussures de Timothy Weah ou Julian Draxler (192 dollars chaque paire, 163 euros) et un maillot de Colin Dagba saison 2019-2020 (187.50 dollars, 159 euros).