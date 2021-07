Avec trois de ses amis du centre de formation de Monaco – Anthony De Freitas, Dylan Bahamboula et Lounisse Merzouk – Abdou Diallo a écrit un livre sur leurs années au centre de formation monégasque. Ce dernier s’intitule “Le coup d’envoi de nos rêves.” Pour Le Parisien, le défenseur central a évoqué cette publication mais également sa relation avec les jeunes du PSG.

“À Paris, les joueurs nés en 2000, 2001, 2002, 2003 ou 2004 me regardent comme un vieux (rires). La dernière fois, j’avais mis les Clarks (NDLR : des chaussures). Ils m’ont regardé avec des grands yeux et Ismaël (Gharbi), en rigolant, a dit : mais lui, il a 35 ans. Ça m’a fait bizarre quand même. Au quotidien, je n’aime pas faire le moralisateur, mais j’ai envie que ces jeunes sentent qu’ils ne sont pas tout seuls. Quand on est les anciens, on oublie que c’était dur parfois. Je n’ai pas oublié et je sais qu’une petite phrase peut faire beaucoup. On a tous été déçus par certains pros, mais d’autres sont tops aussi. […]Si je peux aider un jeune, je le fais. Je n’ai rien à perdre, tout à gagner, le petit aussi.“