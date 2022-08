Hier soir, le PSG a surclassé Lille sur sa pelouse (1-7) lors de la troisième journée de Ligue 1. Avec cette masterclass, les Parisiens se sont offert quelques records. Pour la première fois de son histoire, le LOSC a encaissé sept buts sur sa pelouse. Les Rouge & Bleu restent sur quatre matches de Ligue 1 avec au minimum cinq buts marqués. Seul Reims en août-septembre 1952 a réussi pareille performance dans l’histoire du championnat avec également quatre rencontres. Sur son site internet, le PSG indique qu’il « est devenu le premier club à marquer au moins 3 buts lors de chacun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (28 buts en tout) dans l’histoire du championnat de France. »

Kylian Mbappé, buteur le plus rapide de l’histoire

Kylian Mbappé, auteur d’un triplé sur la pelouse de la Decathlon Arena, a marqué son premier but au bout de huit secondes sur une merveille de combinaison sur le coup d’envoi. Avec cette réalisation, le numéro 7 parisien devient le buteur le plus rapide de l’histoire du PSG. Il efface des tablettes Paul Le Guen et son but après 13 secondes contre l’APOEL FC le 28 septembre 1993 en Coupe des Vainqueurs de Coupe. Lille, un club qui inspire les buteurs parisiens puisque le PSG a marqué quatre de ses cinq buts les plus rapides de l’histoire contre le LOSC (Maxwell, 26 secondes, le 25/04/2015 en Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic, 27 secondes, le 02/09/2012 en Ligue 1 et Bernard Béreau, 30 secondes, le 12/06/1971 en finale du National, ex-Ligue 2). Avec son triplé, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de Ligue 1 au 21e siècle avec 139 buts (dont 16 avec Monaco). Il a dépassé…Edinson Cavani (138). Ses trois réalisations qui ont permis d’enregistrer un 10e triplé personnel toutes compétitions confondues en Rouge et Bleu, et d’ainsi égaler un autre record du club, détenu jusqu’ici par Zlatan Ibrahimovic.

Neymar, Verratti

Double buteur et triple passeur hier contre Lille, Neymar affiche des statistiques impressionnantes depuis le début de la saison avec cinq buts et six passes décisives en Ligue 1 « plus du double que tout autre joueur des 5 grands championnats européens. » Avec 15 réalisations et 9 offrandes avec le PSG en 2022 en Ligue 1, le Brésilien est le deuxième joueur le plus impliqué sur des buts en championnat derrière son coéquipier Kylian Mbappé (23 buts, 9 passes décisives). Enfin, Marco Verratti, seul deuxième joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu avec 381 matches, est devenu contre Lille le sixième joueur avec le plus de matches en Ligue 1 sous le maillot du PSG avec 250 rencontres. Il est devancé par Jean-Marc Pilorget (371 matches), Safet Susic (286 matches), Sylvain Armand (285 matches), Mustapha Dahleb (268 matches) et Joël Bats (253 matches).