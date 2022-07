Les louanges des joueurs du PSG sur Marco Verratti

La date du 18 juillet 2022 a une saveur particulière pour Marco Verratti (29 ans). En effet, il y a 10 ans jour pour jour, le milieu de terrain du PSG a signé en faveur des Rouge & Bleu. Une longévité rare et marquée par de nombreux titres remportés et quelques records battus. Avec 8 championnats de France remportés, il est le recordman de la compétition. Troisième joueur le plus capé de l’histoire du club avec 378 matches, derrière Sylvain Armand (381) et Jean-Marc Pilorget (435), il peut encore entrer un peu plus dans la légende du PSG cette saison. Et le talent du champion d’Europe 2021 a marqué ses coéquipiers.

« C’est vraiment une légende du Paris Saint-Germain »

Pour fêter les 10 ans de Marco Verratti au PSG, le club de la capitale a donné la parole à certains de ses coéquipiers, via son site officiel. Arrivé une année après Il Gufetto, le capitaine parisien, Marquinhos, a mis en avant le grand coeur de son coéquipier : « Marco, c’est un phénomène, c’est un personnage à part. C’est une personne en or et un grand ami qui pense beaucoup plus aux autres qu’à lui-même. » De son côté, Kylian Mbappé considère l’international italien comme une légende du club : « C’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué et contre qui j’ai joué. C’est le milieu de terrain total et ultime. On a beaucoup de chance de l’avoir avec nous depuis tout ce temps. Et on espère qu’il va continuer comme ça parce que c’est vraiment une légende du Paris Saint-Germain. »

Présent au PSG depuis un an, Sergio Ramos a peu côtoyé son coéquipier sur les terrains mais a mis en lumière son importance dans le jeu : « Sur le terrain, Marco Verratti est un joueur très solidaire, très généreux, qui court quand ses coéquipiers ne peuvent plus. Un joueur décisif, qui donne de l’équilibre au PSG et à l’équipe d’Italie. C’est un joueur de niveau mondial. » Enfin, Gigio Donnarumma a voulu souligné le côté leader de son compatriote : « Marco Verratti, que dire de lui… Il est incroyable. Un leader au milieu. Je suis heureux d’être à ses côtés et de jouer avec lui. »