Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 21 août 2022. L’affiche face au LOSC, le match d’après pour Neymar Jr et Kylian Mbappé, Christophe Galtier et Luis Campos de retour à Lille, le leadership de Sergio Ramos, la relation entre le PSG et Manchester City dans le dossier Bernardo Silva et le onze probable pour affronter les Dogues.



Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le match de la 3e journée de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG (ce dimanche à 20h45 sur Prime Video). Une rencontre qui est définie comme le premier vrai test des Rouge & Bleu en ce début de saison avant la réception de l’AS Monaco le week-end prochain. Et pour cette affiche du dimanche soir, le coach parisien – Christophe Galtier – pourra s’appuyer sur « ses nouveautés qui emballent » comme les pistons, l’affirmation de Sergio Ramos en défense centrale ou encore la paire Vitinha-Verratti au milieu de terrain. Après son comportement boudeur face au Montpellier Hérault la semaine passée (5-2), l’attitude de Kylian Mbappé sera également scrutée de près.

Le quotidien francilien affirme également que Christophe Galtier et Luis Campos ont lancé un grand défi à leurs joueurs : terminer la saison sans défaite en Ligue 1. Une mission d’envergure notamment avec la Coupe du monde prévue en milieu de saison (20 novembre-18 décembre). Pour l’instant, cet objectif se déroule sans accroc avec trois victoires face au FC Nantes (4-0) au Trophée des Champions et contre le Clermont Foot (5-0) et le Montpellier Hérault (5-2) en championnat. « Le déplacement à Lille ce dimanche et la réception de Monaco la semaine prochaine donneront de nouvelles indications sur la consistance de ce PSG et sa fragilité défensive ou non. Même si le début de saison donne rarement des indices ces dernières années. » Ce défi permet aussi de concerner tout le groupe et notamment les doublures. Ainsi, les Parisiens auront pour objectif de réaliser le même exploit que les Invincibles d’Arsenal en 2003-2004 (26 victoires et 12 nuls), la Juventus Turin (2011-2012 : 23 victoires, 15 nuls) ou encore l’AC Milan (1991-1992). Une telle performance serait inédite en France.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi – Neymar, Mbappé

Dans ses colonnes, Le Parisien fait également un focus sur le retour de Luis Campos et Christophe Galtier à Lille. L’actuel conseiller football et l’entraîneur du PSG ont vécu une expérience commune au LOSC de 2017 à 2020. Ce tandem a notamment montré une vraie complémentarité dans le Nord, comme le rappelle, l’ancien président des Dogues, Gérard Lopez : « Dès le départ, on a décidé du champ d’action de chacun. Christophe, le sportif. Luis, les arrivées de joueurs, le scouting, la direction sportive, la gestion du vestiaire. Le duo sait intervenir auprès des joueurs de façon intelligente, manier le bâton et la carotte, pas toujours dans le même rôle. Christophe a une force, c’est sa capacité d’intervention à la mi-temps des matchs. Le nombre de matchs qu’il a retournés avec Lille… Luis, n’interviendra jamais à ce moment-là. » Et au fil des mois et années, Christophe Galtier et Luis Campos ont affiné leur relation notamment au niveau du mercato, rapporte l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois : « Luis et Christophe choisissent les joueurs pas uniquement selon les stats. Ils veulent des joueurs de caractère, qui vont faire la différence dans la tête. »

De son côté, L’Equipe met également en avant ce choc entre le LOSC et le PSG en conclusion de la 3e journée de Ligue 1 ce dimanche soir et se concentre notamment sur Kylian Mbappé et Neymar Jr. Huit jours après le « penaltygate » entre les deux Parisiens, tous les regards seront portés sur eux au Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. Directement après la victoire face au Montpellier Hérault la semaine passée, la direction parisienne « s’est évertuée à ramener un peu de calme entre ses deux étoiles et, à la reprise de l’entraînement, mercredi, un semblant de quiétude était de retour », rapporte L’E. De son côté, Christophe Galtier gère plutôt bien cet évènement en rappelant l’importance de l’un et les qualités de l’autre.

En conférence de presse, le coach parisien a également rappelé l’importance de cette fin de mercato où trois recrues sont toujours attendues, en mettant notamment la pression sur Antero Henrique. « Tensions dans le vestiaire, crispations en coulisses, après deux journées seulement, le PSG a sans doute changé de projet mais pas vraiment de quotidien », rappelle le quotidien sportif. Mais, une chose est complètement différente par rapport aux 18 derniers mois de l’ère Mauricio Pochettino : un système de jeu défini et un collectif retrouvé.

Le quotidien sportif revient également sur la forme actuelle de Sergio Ramos. En effet, le défenseur de 36 ans devrait enchaîner une quatrième titularisation de suite ce soir, une première depuis son arrivée au PSG. Si l’ancien du Real Madrid avait déjà fait peu à peu son retour sur les terrains en fin de saison dernière (il a participé à 8 des 9 derniers matches de Ligue 1, dont 6 comme titulaire), il a parfaitement travaillé cet été pour « solidifier ses faiblesses musculaires. » Lors de son arrivée, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions a dû s’adapter aux méthodes parisiennes et il n’hésitait pas à son arrivée à se faire soigner à l’extérieur du club. « Après quelques semaines, il a su apprendre à faire confiance et s’appuyer sur les médecins du PSG dans son suivi et sa prise en charge. Une relation qui a mis du temps à se construire mais qui fonctionne dorénavant. »

Ce retour en forme permet également à Sergio Ramos d’asseoir encore un peu plus son leadership dans le vestiaire parisien. « Dès ses premières semaines dans la capitale française, Sergio Ramos a très vite identifié un déficit d’exigence dans le travail de ses partenaires. » Et même sans jouer, l’Espagnol a su s’imposer grâce à son charisme naturel. Ainsi, il n’hésitait pas à prendre la parole quand la situation l’exige, comme la semaine passée avec Neymar et Kylian Mbappé afin d’apaiser les tensions. Le joueur de 36 ans a également apprécié l’honnêteté du PSG à son égard. En effet, Luis Campos lui a signifié que le club cherchait un renfort en défense pour le mettre en concurrence. Il discute aussi du système à trois défenseurs avec Christophe Galtier.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi – Neymar, Mbappé.

Au rayon mercato, L’Equipe fait un focus sur la relation entre le PSG et Manchester City dans le dossier Bernardo Silva. En effet, malgré la rivalité entre les deux pays du Golfe (Qatar et Emirats arabes unis), les clubs négocient un transfert du Portugais. Pourtant, il y a encore peu, le dialogue était impensable entre les différentes parties, notamment en raison des tensions politiques. À ce jour, un seul mouvement a eu lieu entre les deux formations, lorsque le jeune Claudio Gomes avait décidé de signer son premier contrat professionnel chez les Cityzens à l’été 2018 plutôt que dans son club formateur. Même si les Qataris et les Emiratis n’échangent pas directement et passent par Txiki Begiristain (directeur sportif de Manchester City) et le duo Henrique-Campos, « les dirigeants des deux États ont validé la démarche, dans un contexte géopolitique fragile sur la péninsule arabique. » Depuis janvier 2021, le Qatar a retrouvé le conseil de coopération du Golfe et les tensions sont moins présentes. Ainsi, « Bernardo Silva pourrait incarner un pas supplémentaire vers l’apaisement », mais pas à n’importe quel prix.

Enfin, La Voix du Nord rapporte que le LOSC aura pour objectif de tenir tête aux champions de France en titre. Pour le dixième anniversaire du Stade Pierre Mauroy, qui affichera complet, les Dogues pourront compter sur leur public. Ils devront notamment faire face à la puissance offensive parisienne, auteur de 10 buts lors des deux premiers matches de Ligue 1. De son côté, le coach lillois, Paulo Fonseca, veut poser problème au PSG : « Nos intentions seront les mêmes et on n’est pas là pour faire de la figuration. On devra certainement défendre plus, mais toujours avec le même courage (…) On veut récupérer le ballon haut et rester en dehors de notre surface de réparation. On va devoir défendre plus en cours de match. On a travaillé toute la semaine là-dessus car les attaquants parisiens sont très rapides. »