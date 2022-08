Thierry Henry sous le charme de Vitinha

Le PSG s’est offert une performance exceptionnelle sur la pelouse de Lille dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1 (1-7). Lors de cette rencontre, la MNM a brillé avec un triplé pour Kylian Mbappé, un doublé et trois passes décisives pour Neymar et une réalisation et une offrande pour Lionel Messi. Depuis le début de la saison, les joueurs de Christophe Galtier ont marqué pas moins de 21 buts en 4 matches (3 buts encaissés). Thierry Henry s’est dit impressionné par les premiers pas du PSG version 2022/2023.

« Ça ne sert à rien d’avoir des yeux si son esprit est aveugle »

« Moi, ce qui m’intéresse, c’est de voir ce que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé font quand ils n’ont pas la balle. Et là, même à 5-1, 6-1, 7-1… ils revenaient toujours défendre ! S’ils continuent comme ça, je vous le dis : attention à la France et attention à l’Europe aussi, lance le champion du monde 98 pour Prime Video avant d’encenser Vitinha. Ça ne sert à rien d’avoir des yeux si son esprit est aveugle. Et lui, je peux vous assurer que son esprit voir clair. C’est l’esprit de champion, quand il y aura plus de matchs, ça ne sera pas évident. Mais il n’y a rien à dire sur ce PSG-là. Ils m’ont donné envie de jouer. Et c’est beaucoup plus facile pour un joueur comme Vitinha de s’intégrer à cette équipe.«