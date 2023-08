N’entrant plus vraiment dans les plans du club, Juan Bernat serait, comme beaucoup, invité à quitter le PSG cet été. Son profil plairait notamment en Allemagne.

D’ici à la clôture du mercato estival, le PSG espère encore du mouvement au sein de son effectif. Un attaquant devrait arriver en plus d’un hypothétique milieu de terrain. Il faut dire que les départs risquent encore d’être nombreux dans les semaines à venir du côté de la Porte de Saint-Cloud. Outre Neymar, Renato Sanches et Leandro Paredes, Marco Verratti pourrait lui aussi plier bagages, en plus de tous les autres joueurs placés sur la liste des transferts. Ici, on retrouve un certain Juan Bernat. Le PSG ne compte apparemment plus sur ses services et l’aurait d’ailleurs fait savoir au principal intéressé.

À voir aussi : Mercato : un titi du PSG s’envole pour l’Angleterre

Le Bayer Leverkusen et l’Union Berlin sur la piste de Juan Bernat

Avec le recrutement de Lucas Hernandez et la présence de Nuno Mendes, le PSG estimerait avoir les munitions nécessaires à ce poste. Juan Bernat va donc devoir trouver une porte de sortie. L’Équipe nous informe, en ce sens, que son profil serait plutôt apprécié en Bundesliga où deux clubs auraient manifesté leur intérêt de manière concrète. Il s’agit du Bayer Leverkusen et de l’Union Berlin. Un prêt serait notamment dans les tuyaux. Le quotidien sportif précise, en outre, que l’Arabie Saoudite pourrait également être une destination possible pour l’ancien bavarois.