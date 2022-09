Desailly s’exprime sur Messi et ses chances de remporter le Mondial

Avant de laisser une partie de ses joueurs en sélection, le PSG s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais sur la plus petite des marges (0-1). Une victoire qui permet aux joueurs parisiens d’attaquer la trêve internationale dans les meilleures conditions. À deux mois du début de la Coupe du Monde au Qatar, beaucoup se demandent si Lionel Messi, 35 ans, est capable d’aller chercher une victoire dans ce tournoi. Ancien vainqueur du Mondial (1998), Marcel Desailly a accordé un entretien au journal L’Équipe. Dans celui-ci, il donne son avis sur les chances de l’attaquant de remporter la compétition avec l’Argentine.

« Je ne crois pas qu’une individualité puisse encore tenir une équipe et faire la différence sur tout un tournoi«

« Messi reste un joueur exceptionnel, mais il n’a jamais fait une Coupe du monde comme Maradona en 1986. Il est capable de défier les éléments si l’adversaire lui laisse l’espace, parce que c’est un « killer ». Mais dans une Coupe du monde, il n’y a pas de hasard. Il faut une continuité dans la performance et je ne crois pas qu’une individualité puisse encore tenir une équipe et faire la différence sur tout un tournoi. C’était déjà compliqué, mais à partir de ma génération, ce n’était plus possible. Et je ne pense pas que les joueurs autour de Messi puissent hausser leur niveau. Dans un tel contexte, il y a une décompression. Quand vous avez des joueurs qui ne sont pas de haut vol, ils perdent de leurs capacités au fil des matches. »