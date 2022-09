Après le revers subi par les Hongrois de Veszprem jeudi dernier en Ligue des Champions (36-34), le PSG Handball souhaite se rattraper face aux Polonais de Plock demain soir. Une rencontre importante qui a donné l’opportunité au journal L’Équipe de s’entretenir avec Elohim Prandi, arrière gauche du club de la capitale. Le joueur de 24 ans revient sur son rôle dans l’équipe, mais aussi sur l’agression à l’arme blanche dont il a été victime dans la nuit du Nouvel An 2022. Extraits choisis.

Aspect psychologique et début de saison

« Oui, je me sens bien, physiquement, psychologiquement. J’ai envie d’être le plus performant possible, de retrouver le joueur que j’ai toujours été et de me montrer au maximum de mon potentiel. J’ai faim de travail, j’ai envie de montrer mon vrai visage. J’ai 24 ans, je pense que le temps de l’enfance est passé. »

Son rôle dans l’équipe

« J’ai toujours préféré être un leader de terrain. Depuis tout petit. Je n’ai jamais souhaité être capitaine parce que c’est un rôle où, humainement, on doit sentir quelqu’un qu’on peut suivre les yeux fermés. Je suis assez introverti. Pas très expressif. C’est sûr que quand deux grands joueurs partent, ça libère de la place. Niko (Karabatic) est encore là, il joue aussi sur les deux postes (arrière gauche, demi-centre). J’ai à coeur de démontrer tout ce que je peux faire. »

Son agression et la reprise du handball

« Je me dis que si tout va bien, je finis à 70 piges. J’ai failli finir à 23 ans. Donc on se dit : est-ce que les gamineries ça ne serait pas fini ? Je veux progresser dans ma vie pro et perso. Je me sens bien plus apaisé, plus tranquille et bien plus concentré sur mes objectifs, dans la vie comme dans le hand. Je vois les choses tout autrement. Quand on n’arrive plus à respirer à mon âge, on se dit comment je vais récupérer ma capacité respiratoire ? La plus grande crainte que j’ai eue, c’est celle-là. Je savais qu’au niveau de ma musculature ça allait revenir. »

Un avenir au PSG ?

« Je suis venu à Paris pour gagner. Et bien sûr, avant toute chose, gagner cette Ligue des champions. Moi, j’y crois. Je le précise parce qu’avec les départs qu’on a eus, parfois des personnes peuvent se dire que ça devient plus compliqué. Je ne pense pas. Il faudra voir avec le club mais pourquoi pas continuer (au PSG) ? »

Revenir en Équipe de France ?

« C’est clairement un objectif de montrer mon changement, mon évolution psychologique et handballistique. Montrer que je suis fiable. Ça passera par le terrain. Je pense que c’était compliqué de compter sur moi de façon récurrente. Je comprends totalement. La priorité aujourd’hui, c’est mon club. »