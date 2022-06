Demain soir, l’Equipe de France affronte la Croatie (20h45, TF1) pour son dernier match de la saison 2021-2022. Après une défaite et deux nuls, les Bleus devront absolument s’imposer contre les Croates pour encore croire en la première place du groupe et en la qualification au Final Four de la Ligue des Nations. Touché au genou lors du match contre le Danemark, Kylian Mbappé n’avait pas joué contre la Croatie. En Autriche, il a été le sauveur avec son but égalisateur vingt minutes après son entrée en jeu. Mais comme il l’a expliqué à l’issue de la rencontre, il n’est pas à 100%. Il a encore mal au genou mais il jouera contre la Croatie si Didier Deschamps en a besoin. Pour Téléfoot, le sélectionneur de l’Equipe de France a évoqué l’état de forme de son attaquant.

Beaucoup moins gêné qu’en début de semaine

« Apte pour la Croatie ? Oui. Comme il l’a dit, même s’il a une sensation qui n’est pas idéale, il est beaucoup moins gêné qu’il ne l’était en début de semaine où il ne pouvait pas s’entraîner. Évidemment, il était prêt à faire une demi-heure sur le dernier match, c’était prévu. Forcément, il a sollicité son genou où il a une gêne, il y a des contacts aussi. Mais on fait tout pour qu’il soit là demain.«