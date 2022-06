La Juventus “confiante” pour une arrivée de Pogba￼

Paul Pogba est un joueur libre de tout contrat. Désormais plus lié à Manchester United, l’international français peut s’engager où il le souhaite. Depuis plusieurs jours, on explique que le milieu de terrain (29 ans) est proche de rejoindre la Juventus Turin, même s’il reste dans le viseur du PSG. Ce dernier avait confié récemment qu’il voulait prendre son temps pour faire son choix… mais du côté de la presse italienne, on reste persuadé que Pogba est plus proche que jamais de revenir chez les Bianconeri.

La confiance règne chez les dirigeants de la Juventus

En effet selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, la Juventus est “plus que confiante” pour trouver un accord avec Paul Pogba. Les contacts devraient se poursuivre dans les prochains jours pour “sceller” l’arrivée du milieu de terrain français sur les bases d’un contrat de quatre ans.

Pour le Corriere dello Sport, on annonce carrément que l’accord a été trouvé entre le joueur et la Juve avec un salaire à hauteur de 8 millions d’euros net par saison plus des bonus. Le transfert pourrait être annoncé d’ici juillet toujours d’après cette même source.

Reste à voir si les dernières rumeurs se confirment… ou si un énième retournement de situation peut venir contrarier ce dossier.