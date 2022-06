Accord de principe trouvé, fakes news, pression sur la FFF… Le point sur les dernières rumeurs Zidane

Le PSG va licencier dans les prochains jours de Mauricio Pochettino après une saison décevante et un fond de jeu qui n’a jamais vraiment été au rendez-vous. Comme l’a rapporté RMC Sport ce samedi, le club de la capitale a annoncé sa décision à son futur ancien coach, les deux parties devront trouver un accord pour se séparer dans les meilleurs termes possibles. Pour le remplacer, de nombreux ont été évoqués ces dernières semaines mais deux sortent particulièrement du lot : Christophe Galtier et Zinedine Zidane. Ce vendredi, nombreux ont annoncé des négociations avancées et un accord qui pourrait être proche d’être trouvé avec le dernier cité… Pourtant ce week-end, les informations sont contradictoires. On fait le point.

Accord de principe trouvé du côté de l’Espagne…

Un des premiers à avoir évoqué cette rumeur, Ramon Fuentes, annonce ce samedi qu’un accord de principe a été trouvé entre Zinedine Zidane et le PSG autour d’un contrat de 3 ans. Dans ce deal, l’entraîneur français aurait une clause qui lui permettrait d’être dans le même temps sélectionneur des Bleus si la FFF lui proposait le poste. Le Mundo Deportivo rapporte, qu’à moins moins d’un retournement de situation, l’officialisation de son arrivée devrait arriver d’ici fin juin et ZZ toucherait un salaire avoisinant les 25 millions d’euros. Si ces échos annoncent une issue positive de ce dossier, les échos sont radicalement opposés en France.

… Fakes News du côté de la France

En effet, le journaliste Dominique Sévérac était l’invité de l’émissions sur RTL, “On Refait le Match”, et a expliqué que toutes ces rumeurs ont pu être fuitées par le clan de l’ancien coach du Real Madrid dans le but de mettre “un coup de pression“ à la FFF : “Zidane ? Ça s’appelle une fake news. Je ne dis pas que Zidane n’est pas approché par la galaxie PSG, je l’étends jusqu’à Doha. Je dis que ce qui est paru hier (vendredi) dans la presse, d’abord espagnole puis après repris en France, je crois que ça s’appelle une fake news. Tout est faux, il n’y a pas d’accélération dans le dossier Zidane. En revanche, il y a la volonté du clan Zidane de faire savoir quelque chose à la FFF. L’idée c’est de dire qu’il a refusé le PSG pour avoir l’équipe de France.”

Un discours similaire tenu par Gregory Schneider, journaliste pour Libération, sur les antennes d’Europe 1 : “Zidane a un problème, c’est qu’il n’a aucune visibilité sur le poste en équipe de France et il aimerait avoir un coup de fil pour qu’on lui dise ‘c’est toi’. Donc ça c’est un réel problème ! Ce qu’il s’est passé là pourrait pousser la fédération à agir […] et le connaissant je l’ai vu déclencher des trucs qui avaient ce gout-là.”

Alors quel sera l’avenir de Zidane ? Sera-t-il le prochain coach du PSG ? Ou son clan a-t-il intentionnellement laissé filtrer ces informations pour pousser la Fédération Française de Football à agir ? On en saura davantage dans les prochains jours…