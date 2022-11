Deschamps : « Mbappé dégage beaucoup de force, de sérénité »

L’Equipe de France a bien débuté sa Coupe du Monde avec une victoire contre l’Australie (4-1). Kylian Mbappé a été décisif avec un but et une passe décisive. Son sélectionneur, Didier Deschamps s’est montré très élogieux envers l’attaquant du PSG.

La France s’est imposée hier soir contre l’Australie (4-1) lors de son entrée en lice dans la Coupe du Monde. Lors de ce match, Kylian Mbappé a marqué un but et délivré une passe décisive. L’attaquant du PSG a aussi été impliqué sur le premier but de Giroud, avec une subtile déviation pour lancer Adrien Rabiot. Le numéro 10 des Bleus qui a aussi touché un nombre important de ballons dans la surface adverse, 19. Du jamais vu depuis plus de 50 ans en Coupe du Monde. Comme le rapporte Opta Jean, il faut remonter à l’édition 1970 pour trouver la trace d’un joueur aussi présent dans la zone de vérité. L’Italien Luigi Riva, ainsi que les Allemands Uwe Seeler et Gerd Müller avaient alors affiché des stats comparables Il a très bien lancé sa compétition et voudra poursuivre sur sa lancée contre le Danemark samedi après-midi (17 heures, TF1, BeIN Sports 1). Didier Deschamps, son sélectionneur, a salué la performance de son attaquant (23 ans).

« Je savais qu’il allait être prêt parce que c’est sa compétition »

« Kylian faisait déjà partie des meilleurs attaquants au niveau mondial. Il est en pleine confiance. Il dégage beaucoup de force, de sérénité et cela fait un moment un moment que j’échange avec lui, dévoile Deschamps en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. Je savais qu’il allait être prêt parce que c’est sa compétition. […] Marquer des buts de la tête, s’il rajoute cela en plus tant mieux. Il s’inscrit dans un collectif et c’est important même s’il a la capacité à faire des différences. Avoir Kylian à ce niveau, c’est très important pour mon équipe. »