C’était le jour J pour l’équipe de France. Après quelques jours d’attente, les Bleus ont fait leur entrée en lice face à l’Australie ce mardi et auront à coeur de défendre leur titre.

Avec le match nul entre le Danemark et la Tunisie (0-0), l’équipe de France a une belle occasion de prendre les rênes du groupe C ce mardi soir (20 sur TF1 et beIN SPORTS 1 et 2). Pour cela, Didier Deschamps avait opté pour une équipe offensive. En l’absence de Karim Benzema, Olivier Giroud est aligné à la pointe de l’attaque et sera accompagné par l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, et Ousmane Dembélé sur les ailes. De son côté, Antoine Griezmann sera dans un rôle de soutien. En charnière centrale, la paire Dayot-Upamecano – Ibrahima Konaté est associée. Rapidement mené au score après un but de Goodwin (0-1, 9e), action durant laquelle Lucas Hernandez va se blesser, l’Equipe de France a réussi à égaliser par Adrien Rabiot (27e). L’ancien du PSG qui va ensuite offrir le deuxième but à Olivier Giroud (2-1, 32e). L’Australie aurait pu égaliser mais la tête de Irvine va s’écraser sur le poteau juste avant la pause (45e+2). La France va totalement dominée la deuxième période, Kylian Mbappé, maladroit depuis le début de match, va réussir à marquer de la tête (!) sur un centre d’Ousmane Dembélé (3-1, 68e) pour aggraver le score. Trois minutes plus tard, il va trouvé parfaitement Giroud, qui s’offre un doublé pour revenir à hauteur de Thierry Henry à la première du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Equipe de France avec 51 réalisations. L’attaquant de l’AC Milan aurait pu s’offrir le but de ce début de compétition mais sa reprise acrobatique va passer à côté du but australien (50e). L’Australie ne réussira pas à se montrer dangereuse pendant toute la deuxième mi-temps et aurait pu être menée plus largement au score mais Rayan va réaliser une belle parade sur une tête de Konaté (90e). Une belle victoire 4-1 qui permet aux Français d’être leader de leur groupe. Samedi, contre le Danemark (17 heures), qui a concédé le nul contre la Tunisie (0-0), les hommes de Didier Deschamps pourront faire un grand pas sur la qualification en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Un match où il y avait du beau monde dans les tribunes. Christophe Galtier, Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi, Presnel Kimpembe et le père de Kylian Mbappé ont assisté à la victoire française.

Kylian Mbappé lance bien son Mondial

Titulaire au coup d’envoi, Kylian Mbappé s’est montré maladroit dans le dernier geste en première mi-temps. Il n’a pas réussi à faire de différence face à la défense australienne. L’attaquant du PSG a manqué une très grosse occasion sur un très bon service de Griezmann. Arrivé lancé, l’attaquant propulse sa tentative au-dessus du but (45e). Il se rattrapera en deuxième mi-temps avec un but de la tête, très rare pour lui, son cinquième en Coupe du Monde (68e). Trois minutes après, il va offrir une offrande à Giroud, qui va devenir le co-meilleur buteur des Bleus en compagnie de Thierry Henry (51 buts). Un bon match pour le numéro 7 du PSG qui voudra poursuivre sur cette lancée samedi après-midi (17 heures, TF1, BeIN Sports 1) contre le Danemark. Le numéro 7 du PSG qui a été élu homme du match.

🚨 | Kylian Mbappe a été élu homme du match 🌟🇫🇷#FRAAUS pic.twitter.com/VqU8sRChuD — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 22, 2022