Ce mardi, l’équipe de France fera son entrée en lice en Coupe du monde avec une rencontre face à l’Australie. Privé de nombreux cadres, Didier Deschamps pourra tout de même compter sur un Kylian Mbappé en forme et épanoui, comme l’a rappelé le père du joueur.

Avec le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde, Kylian Mbappé devient la véritable arme offensive numéro une de l’équipe de France. Performant depuis le début de la saison avec le PSG (19 buts et 5 passes décisives en 20 matches), l’attaquant de 23 ans veut surfer sur sa dynamique actuelle et amener les Bleus vers un troisième sacre après 1998 et 2018. Et avant le début du Mondial, le père du joueur, Wilfrid Mbappé – consultant pour New World Sport, diffuseur de la Coupe du monde en Afrique francophone subsaharienne – s’est exprimé sur l’état d’esprit de son fils.

« Tant qu’il joue, il est heureux »

Et le numéro 10 de l’équipe de France est toujours épanoui à l’approche de cette 22ème édition de la Coupe du monde, comme l’a déclaré Wilfrid Mbappé dans des propos accordés au Parisien. « Mon fils a toujours été épanoui, peu importe où il joue. Sa passion, c’est le foot et tant qu’il joue, il est heureux. Et quand lui est heureux, moi je le suis aussi en tant que père. C’est l’essentiel, tout le reste ne m’intéresse pas (…) La France peut-elle conserver son titre ? Oui, bien sûr, c’est une équipe de qualité. Mais je suis plus là pour évoquer les équipe africaines que l’équipe de France. Je m’intéresse bien sûr aux Bleus car j’y ai un garçon qui, j’espère, va faire de grandes choses. Mais je préfère évoquer les équipes africaines (Maroc, Sénégal, Ghana, Cameroun et Tunisie, ndlr). Aujourd’hui, elles sont très bien préparées et peuvent aborder cette compétition avec ambition. Un favori pour la compétition ? Je n’ai pas de favori. Sur cette Coupe du monde, il y en a beaucoup. Que le meilleur gagne. Mais s’il pouvait y avoir une nouvelle étoile sur le maillot de la France… »