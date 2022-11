En cette quatrième journée de la Coupe du Monde 2022, quatre joueurs du PSG vont faire leur début dans la compétition. Le premier à entrée en lice, Achraf Hakimi. Sans surprise, le latéral droit est titulaire avec le Maroc.

Le Maroc va affronter la Croatie ce mercredi matin (11 heures, BeIN Sports 1) pour l’ouverture du Groupe F de la Coupe du Monde, qui verra aussi s’affronter la Belgique et le Canada ce soir (20 heures). Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG a été, sans surprise, sélectionné pour participer au Mondial au Qatar. L’ancien du Borussia Dortmund va disputer sa deuxième Coupe du Monde après celle de 2018, où la sélection marocaine avait terminé dernière de son groupe avec un point. Un groupe relevé avec le Portugal, l’Espagne et l’Iran.

55e sélection pour Hakimi

Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc a dévoilé son équipe pour son match contre la Croatie. Il a décidé d’aligner son équipe en 4-3-3. Achraf Hakimi est évidemment titulaire dans le couloir droit de la défense marocaine. Le joueur du PSG sera associé à Saïs, Aguerd et Mazraoui dans l’arrière-garde des Lions de l’Atlas. L’attaque a été confiée à Hakim Ziyech, Sofiane Boufal et Youssef En-Nesyri. Du côté de la Croatie, dernier finaliste de la compétition, l’éternel Luka Modric est titulaire au milieu de terrain en compagnie de Brozovic et Kovacic.