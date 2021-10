L’équipe de France s’est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations grâce à un succès mémorable contre la Belgique (2-3). Menés 2-0 à la mi-temps, les Bleus ont su réagir grâce entres autres à un Kylian Mbappé des grands soirs, auteur d’un but et d’une passe décisive. Interrogé en conférence d’après match, Didier Deschamps est revenu sur la belle performance du numéro 7 du PSG dans des propos rapportés par L’Équipe.

« Kylian n’a pas douté et j’ai toujours fait en sorte d’être avec lui, derrière lui. Pendant l’Euro, il avait de très bonnes intentions, il lui a juste manqué l’efficacité. Il y a beaucoup d’attente avec Kylian. Je sais très bien que l’équipe de France sera plus forte avec lui et je ne le dis pas pour lui faire plaisir. Je n’ai jamais eu de doutes. Depuis le début de la semaine, j’ai bien senti, vu son attitude, que c’était un match pour lui. Tant mieux pour lui et pour nous.«