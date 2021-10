Désireux de partir cet été au Real Madrid à un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé dispute finalement une cinquième saison avec le maillot du PSG. Après plusieurs semaines d’attente, le numéro 7 parisien est sorti du silence en ce début de semaine dans des interviews accordées à L’Equipe et RMC Sport. Présent sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier s’est exprimé sur le timing de l’international français.

« Un bon ou mauvais timing ? Pour lui oui, parce qu’il a été pas mal remis en cause. Je pense qu’on est tous d’accord, c’est quelqu’un qui maîtrise sa communication, et quand vous maîtrisez la communication vous maîtriser aussi le timing. Je pense qu’il sait exactement ce qu’il fait. Comment faire l’évènement alors que vous êtes sportivement dans une situation un peu grise où les statistiques ne sont pas très bonnes et où les objectifs n’ont pas été atteints. La preuve, c’est qu’il dit ‘je voulais partir’ et puis il n’est pas parti », a commenté Geoffroy Garétier dans l’émission de Canal Plus. « Donc en fait, c’est une façon de recapter l’attention. On dit ce qu’il faut pour s’exonérer de ses fautes et se faire pardonner, mais en même temps on rappelle qu’on est au centre du jeu. Et c’est ça depuis le début de la carrière de Kylian Mbappé. »