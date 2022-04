Cet été, le PSG devrait très certainement beaucoup bouger. L’effectif devrait être renouvelé et le poste de milieu de terrain pourrait être le plus sollicité. Ces dernières semaines, deux noms reviennent dans l’actualité mercato des Rouge & Bleu, Paul Pogba et Aurélien Tchouameni. Le premier nommé arrive en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United et serait la priorité des dirigeants parisiens. Très performant avec Monaco, Tchouameni attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe, dont le leader de la Ligue 1.

Ce mardi matin, AS fait un point sur ce dossier et explique que les clubs en avance se nomment Real Madrid et Chelsea. L’international français (22 ans) est une piste de longue date des Madrilènes alors que le club anglais en a fait une de ses priorités pour l’été prochain. Selon le quotidien sportif madrilène, Tchouameni serait séduit à l’idée de jouer pour le Real. « Si le Real se positionne, Tchouameni privilégiera l’offre qui vient du Bernabéu, bien que Chelsea ou le PSG puissent lui proposer plus d’argent« , lance AS qui conclut en expliquant que les Rouge & Bleu ont un désavantage dans cette opération, leur arrivée plus tardive que Chelsea et le Real Madrid.