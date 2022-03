Après sa déroute en Ligue des Champions, le PSG va très certainement procéder à des changements importants au sein de son secteur sportif. Quel avenir pour Leonardo ? Mauricio Pochettino ? Et une grande partie de l’effectif ? Le mystère reste entier et l’été qui arrive s’annonce mouvementé. Le milieu de terrain fait partie des secteurs qui nécessite le plus de changements selon de nombreux observateurs. Parmi les pistes qui pourraient débarquer, Paul Pogba serait une des priorités des dirigeants parisiens. Interrogé par l’émission Téléfoot, l’international français est resté flou sur son futur et a fait part de son mal-être en club.

« Les Bleus représentent une bouffée d’oxygène. Il ne faut pas se mentir. Il y a eu des moments difficiles à Manchester où j’ai eu besoin de ce break pour reprendre cette énergie et confiance lorsque je ne jouais pas ou quand les résultats n’étaient pas là. Le fait de revenir me donne un boost, une bouffée d’air qui me permet de bien revenir en club. Cette saison ? Elle est difficile à juger entre le changement de coach, les blessures… La saison n’est pas terminée mais presque. On n’a plus de titre à jouer, elle est neutre. C’est de la frustration. J’ai envie de gagner des titres, jouer pour quelque chose ! Mon avenir ? Je peux décider demain comme pendant le mercato. Mon avenir n’est pas encore décidé, il n’y a rien de fait. Je veux bien revenir pour jouer la Coupe du Monde.«

Selon les informations de Julien Maynard, journaliste de Téléfoot, le PSG serait bel et bien intéressé par le profil du joueur tout comme la Juventus Turin. Malgré tout, une prolongation à Manchester United n’est pas totalement exclue.