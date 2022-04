Contre Lorient, les trois joueurs de la MNM ont – pour la première fois – marqué dans le même match. Kylian Mbappé (2 buts et 3 passes décisives), Neymar (2 buts) et Lionel Messi (1 but) ont brillé. Une prestation qui donne des regrets à Karim Bennani. Il aurait aimé voir ça plutôt dans la saison.

« J’aurais aimé voir en Ligue 1 ce PSG qui écrase ses adversaires parce qu’il y a une stratosphère d’écart entre les stars du PSG et le commun des mortels du championnat, explique le journaliste dans l’Equipe de Greg. Ce qu’a produit Mbappé, lui le produit depuis le début de la saison. En revanche, Neymar et Messi je ne les ai pas vus à ce niveau-là dans notre championnat cette saison. […]Quand on voit le petit pont de Neymar sur Lemoine, les unes-deux, le redoublement de passe entre Mbappé, Messi, Neymar. Les trois étaient au diapason et j’ai aimé ça. J’aurais aimé, en Ligue 1, voir un Paris Saint-Germain aussi dingue devant.«