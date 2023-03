Comme tous les ans, les supporters du PSG attendent avec impatience les nouveaux maillots que porteront les joueurs parisiens. Pour la saison 2023-2024, plusieurs images ont déjà fuité. Mais pour le maillot extérieur, plusieurs designs ont été présentés.

Depuis plusieurs semaines, des croquis du possible maillot domicile du PSG ont fuité sur internet. Ce dernier devrait être bleu avec un liseré rouge entouré de fins traits blancs au niveau du logo du club. Pour le maillot extérieur, plusieurs designs ont été dévoilés. Le premier, un maillot blanc avec une manche bleue et une manche rouge. Mais ce ne devrait finalement pas être celui-ci. Footy Headlines, site spécialiste des maillots de football a dévoilé deux nouvelles possibilités de maillot extérieur pour le PSG la saison prochaine.

Un maillot blanc avec des bandes rouge et bleu

Le maillot du PSG devrait bel et bien être blanc avec des bandes rouge et bleu. Mais le site spécialisé propose deux possibles placements pour les bandes. La première, le rouge et le bleu formeraient deux grosses bandes qui seraient placées en dessous du sponsor Qatar Airways et qui descendraient jusqu’en bas du maillot. La deuxième proposition, un maillot inspiré de celui de la saison 2002-2003 avec la bande rouge et la bleue plus fines et qui partiraient du logo du PSG jusqu’en bas du maillot. Pour savoir si un des deux est bien le futur maillot du club de la capitale, il faudra attendre cet été et l’officialisation par les Rouge & Bleu de leurs nouvelles tuniques.

Le possible maillot extérieur du PSG 2023-2024 version 1